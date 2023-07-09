Йоркский архиепископ Стивен Коттрелл назвал слова из молитвы «Отче наш» проблемными

Архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл заявил, что слово «отец» в молитве «Отче наш» вносит в неё патриархальный оттенок.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Я знаю, что слово «отец» проблематично для тех, чей опыт общения с земными отцами был разрушительным и оскорбительным», — сказал архиепископ.

Он также отметил, что это слово также неприятно и для всех тех, кто «много трудился» из-за патриархального уклада жизни.

При этом каноник Крис Сагден заявил, что Коттрелл таким образом ориентируется на культуру, а не на Священные Писания.

Ранее сообщалось, что посланник Папы Римского направился в Киев для поиска путей достижения «справедливого мира».