Узнать больше

Йоркский архиепископ Стивен Коттрелл назвал слова из молитвы «Отче наш» проблемными

Короткая ссылка
Архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл заявил, что слово «отец» в молитве «Отче наш» вносит в неё патриархальный оттенок.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Я знаю, что слово «отец» проблематично для тех, чей опыт общения с земными отцами был разрушительным и оскорбительным», — сказал архиепископ.

Он также отметил, что это слово также неприятно и для всех тех, кто «много трудился» из-за патриархального уклада жизни.

При этом каноник Крис Сагден заявил, что Коттрелл таким образом ориентируется на культуру, а не на Священные Писания.

Ранее сообщалось, что посланник Папы Римского направился в Киев для поиска путей достижения «справедливого мира».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить