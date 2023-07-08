МИД России: обещания Киева аккуратно применять кассетные боеприпасы США ничего не стоят

Обещания Украины аккуратно применять кассетные боеприпасы США ничего не стоят, под ударом окажутся мирные люди.

Об этом заявили в МИД России.

«В Вашингтоне прекрасно осознают, что «обещания» укронацистов применять это оружие неизбирательного действия «аккуратно» и «ответственно» ничего не стоят», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили опасение, что под ударом окажутся мирные люди.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что решение США передать украинской армии кассетные боеприпасы не повлияет на ход спецоперации России на Украине.

Пушилин также отмечал, что обещания Киева минимизировать риск от кассетных боеприпасов для мирного населения ничего не стоят.