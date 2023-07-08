Байден предупредил главу КНР о зависимости Пекина от Запада после встречи с Путиным
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«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», — приводит агентство Reuters его слова.
Байден подчеркнул, что после начала спецоперации на Украине из России ушли 600 американских корпораций.
«Вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожным», — сказал американский лидер.
Ранее, по данным пула Белого дома, Байден заявил, что у КНР «колоссальные проблемы», но не уточнил какие.
Министерство иностранных дел Китая в ответ на заявление американского президента о КНР посоветовало США решать собственные проблемы.