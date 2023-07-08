Узнать больше

Байден предупредил главу КНР о зависимости Пекина от Запада после встречи с Путиным

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину после его визита в Россию «быть осторожным» из-за зависимости Пекина от Запада.
Байден предупредил главу КНР о зависимости Пекина от Запада после встречи с Путиным
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», — приводит агентство Reuters его слова.

Байден подчеркнул, что после начала спецоперации на Украине из России ушли 600 американских корпораций.

«Вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожным», — сказал американский лидер.

Ранее, по данным пула Белого дома, Байден заявил, что у КНР «колоссальные проблемы», но не уточнил какие.

Министерство иностранных дел Китая в ответ на заявление американского президента о КНР посоветовало США решать собственные проблемы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить