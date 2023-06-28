МИД Китая в ответ на заявление Байдена о КНР посоветовал США решать свои проблемы
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Как сказала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, она не в курсе заявлений Байдена о якобы колоссальных проблемах у Китая.
При этом она отметила, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами.
Также Мао Нин заявила, что под мощным руководством Компартии Китай идёт по пути социализма с китайской спецификой. Она выразила уверенность, что Китай сможет добиваться лучшего и более масштабного развития.
«Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всём мире», — цитирует её РИА Новости.
Ранее, по данным пула Белого дома, Байден заявил, что у КНР «колоссальные проблемы», но не уточнил какие.