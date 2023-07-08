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Галузин и замглавы МИД Армении обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе беседы с заместителем министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном обсудил ситуацию вокруг Лачинского коридора.
Галузин и замглавы МИД Армении обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Лачинском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Галузин и Геворкян обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, региональную и международную проблематику.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути разрешения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

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