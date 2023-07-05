Путин и Пашинян обсудили пути разрешения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе

Армянский премьер-министр Никол Пашинян и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути разрешения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Отмечается, что был обсуждён гуманитарный кризис, который произошёл вследствие блокирования Лачинского коридора, а также «пути его преодоления».

По данным Кремля, президент России в разговоре с премьером Армении подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.

Также они обсудили вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору.