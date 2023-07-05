Путин и Пашинян обсудили пути разрешения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
Отмечается, что был обсуждён гуманитарный кризис, который произошёл вследствие блокирования Лачинского коридора, а также «пути его преодоления».
По данным Кремля, президент России в разговоре с премьером Армении подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.
Также они обсудили вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору.