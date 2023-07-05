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Путин и Пашинян обсудили пути разрешения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути разрешения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.
Путин и Пашинян обсудили пути разрешения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Отмечается, что был обсуждён гуманитарный кризис, который произошёл вследствие блокирования Лачинского коридора, а также «пути его преодоления».

По данным Кремля, президент России в разговоре с премьером Армении подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.

Также они обсудили вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

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