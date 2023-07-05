Путин подтвердил готовность России помогать в выработке мирного договора Еревана и Баку

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.

Разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны.

«Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору», — сказано в сообщении Кремля.

Стороны подчеркнули важное значение последовательной реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана в 2020—2022 годах.

23 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия продолжит вести переговоры с Арменией и Азербайджаном по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре.