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Посол: Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию

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Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию.
Посол: Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Neustockimages

Об этом заявил в интервью РИА Новости мексиканский посол в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

«Я был бы рад увеличить это число на 200-300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке», — заявил он.

Он отметил, что увеличить экспорт можно за счёт небольших местных производителей.

Ранее российский посол в Мехико Виктор Коронелли рассказал, что объём товарооборота между Россией и Мексикой в 2021 году достиг рекордных значений.

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