Посол: Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию

Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию.

Об этом заявил в интервью РИА Новости мексиканский посол в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

«Я был бы рад увеличить это число на 200-300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке», — заявил он.

Он отметил, что увеличить экспорт можно за счёт небольших местных производителей.

Ранее российский посол в Мехико Виктор Коронелли рассказал, что объём товарооборота между Россией и Мексикой в 2021 году достиг рекордных значений.