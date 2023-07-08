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Число пострадавших при взрыве на нефтегазовой платформе в Мексике возросло до восьми

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Число пострадавших в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе возросло до восьми.
Число пострадавших при взрыве на нефтегазовой платформе в Мексике возросло до восьми
  • AFP
  • © Omar TORRES

Об этом сообщили в компании.

«Было трое раненых сотрудников Pemex, но сейчас их жизни вне опасности, со стороны частной компании — двое погибших, пять раненых и один пропавший без вести», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Пожар локализовали.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе.

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