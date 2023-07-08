Число пострадавших при взрыве на нефтегазовой платформе в Мексике возросло до восьми
- AFP
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Об этом сообщили в компании.
«Было трое раненых сотрудников Pemex, но сейчас их жизни вне опасности, со стороны частной компании — двое погибших, пять раненых и один пропавший без вести», — говорится в сообщении компании в Twitter.
Пожар локализовали.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе.