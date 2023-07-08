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Посол Мехиас: Мексика открыта к внедрению российской платёжной системы МИР

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Мексика открыта к внедрению российской платёжной системы МИР, заявил в интервью РИА Новости мексиканский посол в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
Посол Мехиас: Мексика открыта к внедрению российской платёжной системы МИР
  • РИА Новости

Он отметил, что реальность в сфере финансов меняется и Мексика адаптируется к изменениям.

«Поэтому в перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платёжной системы, такой как система МИР, Мексика, конечно, открыта к этому», — заявил он.

Ранее директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что Банк России планирует вывести карты отечественной платёжной системы МИР в пять-шесть новых стран уже в этом году.

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