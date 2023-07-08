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Посол Мексики Мехиас сообщил о сложностях в возобновлении авиасообщения с Россией

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Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что страна открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, однако сделать это в ближайшем будущем очень сложно.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно», — сказал Мехиас.

По его словам, возобновить прямые маршруты будет затруднительно из-за логистики. 

«Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно», — добавил посол.

Дипломат пояснил, что для таких перелётов нужны дальнемагистральные самолёты, которые есть только у крупных компаний, «а их партнёры обычно — в странах, которые ввели санкции против России».

Ранее из России на Кубу вылетел первый рейс после возобновления регулярных полётов.

Также сообщалось, что Россия и Филиппины обсудили возобновление авиасообщения между странами.

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