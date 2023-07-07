Сенатор Макконнелл заявил, что США завершили ликвидацию своих запасов химоружия
Об этом говорится на сайте сенатора.
«Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл похвалил армейский арсенал Blue Grass Army Depot за уничтожение последней партии химического оружия в США», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что США уничтожают запасы своего химоружия с 1980-х годов.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон готов полностью завершить процесс ликвидации химического оружия страны в срок.