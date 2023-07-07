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Сенатор Макконнелл заявил, что США завершили ликвидацию своих запасов химоружия

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Американский сенатор Митч Макконнелл заявил, что Соединённые Штаты завершили ликвидацию своих запасов химического оружия.

Об этом говорится на сайте сенатора.

«Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл похвалил армейский арсенал Blue Grass Army Depot за уничтожение последней партии химического оружия в США», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что США уничтожают запасы своего химоружия с 1980-х годов.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон готов полностью завершить процесс ликвидации химического оружия страны в срок.

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