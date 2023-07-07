Сенатор Макконнелл заявил, что США завершили ликвидацию своих запасов химоружия

Американский сенатор Митч Макконнелл заявил, что Соединённые Штаты завершили ликвидацию своих запасов химического оружия.

Об этом говорится на сайте сенатора.

«Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл похвалил армейский арсенал Blue Grass Army Depot за уничтожение последней партии химического оружия в США», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что США уничтожают запасы своего химоружия с 1980-х годов.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон готов полностью завершить процесс ликвидации химического оружия страны в срок.