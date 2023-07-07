Пентагон поставит Украине кассетные боеприпасы и дополнительные БМП Bradley и БТР Stryker

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для украинской армии, в который вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий. Также новый пакет включает 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker.

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Кроме того, украинской армии поставят боеприпасы для ЗРК Patriot и систем HIMARS, сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «В пакет также войдут боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker, планирующие боеприпасы, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и запчасти», — цитирует его ТАСС. В Белом доме ранее заявили, что Соединённые Штаты поставят Украине кассетные боеприпасы, это станет промежуточным вариантом на время наращивания производства артиллерийских снарядов для украинской армии.