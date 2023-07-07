Премьер Госсовета КНР заявил, что экономические интересы США и Китая тесно связаны

Экономические интересы Китая и США тесно связаны — сутью двусторонних отношений является взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

«Экономические интересы Китая и США тесно связаны... Развитие Китая — это возможность, а не вызов для США и является выгодой, а не риском», — цитирует его ТАСС.

Ли Цян добавил, что миру нужны стабильные отношения между Китаем и США.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что китайская сторона ожидает от США конкретных мер для улучшения торгово-экономических отношений между двумя государствами.