Узнать больше

Novinite: Зеленский передал властям Болгарии список желаемой военной техники

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Болгарию передал местным властям список амуниции и вооружений, которые нужны ВСУ, сообщил болгарский министр обороны Тодор Тагарев.
Novinite: Зеленский передал властям Болгарии список желаемой военной техники
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом пишет Novinite.

На вопрос, просил ли Зеленский системы ПВО, тяжёлую бронетехнику, береговые ракетные комплексы, Тагарев ответил: «Всё, за исключением самолётов».

Со своей стороны премьер Болгарии Николай Денков отметил, что страна не передаст Киеву ничего, что могло бы нанести вред безопасности республики.

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в поставках оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить