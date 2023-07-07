Novinite: Зеленский передал властям Болгарии список желаемой военной техники

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Болгарию передал местным властям список амуниции и вооружений, которые нужны ВСУ, сообщил болгарский министр обороны Тодор Тагарев.

Об этом пишет Novinite.

На вопрос, просил ли Зеленский системы ПВО, тяжёлую бронетехнику, береговые ракетные комплексы, Тагарев ответил: «Всё, за исключением самолётов».

Со своей стороны премьер Болгарии Николай Денков отметил, что страна не передаст Киеву ничего, что могло бы нанести вред безопасности республики.

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в поставках оружия.