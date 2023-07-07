Захарова: США пытались выдать дискуссию Лаврова с политологами за встречу с политиками
- РИА Новости
«За встречу американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий», — сказала она.
По словам Захаровой, речь идёт о встрече Лаврова с членами Совета по международным отношениям 24 апреля.
Ранее телеканал NBC сообщил, что переговоры должны были «заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине».