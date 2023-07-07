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Захарова: США пытались выдать дискуссию Лаврова с политологами за встречу с политиками

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США пытались выдать одну из дискуссий главы МИД России Сергея Лаврова с политологами на полях ООН за встречу с американскими политиками, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова: США пытались выдать дискуссию Лаврова с политологами за встречу с политиками
  • РИА Новости

«За встречу американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий», — сказала она.

По словам Захаровой, речь идёт о встрече Лаврова с членами Совета по международным отношениям 24 апреля.

Ранее телеканал NBC сообщил, что переговоры должны были «заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине».

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