Чехия передаст Украине боевые вертолёты и боеприпасы.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Чехия передаст Украине боевые вертолёты и боеприпасы», — сказал он.

По его словам, Прага также поможет с обучением военных пилотов, включая лётчиков для истребителей F-16.

Так, страна передаст Украине учебные симуляторы, чтобы их обучение проходило на Украине, уточнил чешский премьер.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что страна за период после 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжёлой техники и средств ПВО.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция завершится в течение нескольких дней, если страны Североатлантического альянса перестанут поставлять вооружение Украине.