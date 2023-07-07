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МЧС России и Китая подписали план совместных мероприятий на 2023—2025 годы

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Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР заявило, что МЧС России и Китая по итогам совещания в Пекине подписали план совместных мероприятий на 2023—2025 годы.

Как сообщает РИА Новости, мероприятие состоялось под председательством глав ведомств двух стран Александра Куренкова и Ван Сянси.

Отмечается, что министры России и Китая выслушали предложения по сотрудничеству от руководителей соответствующих подразделений спасательных ведомств двух стран по вопросам создания аварийно-спасательных сил, применения авиации и интеллектуального оборудования в области аварийно-спасательных работ и другим вопросам.

После этого стороны «достигли консенсуса по плану двустороннего сотрудничества на следующем этапе, после встречи стороны подписали протокол совещания, в том числе план совместных мероприятий на 2023—2025 годы».

Ранее в Минобороны КНР выразили надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России.

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