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В Минобороны КНР выразили надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России

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Китай надеется на расширение сотрудничества с ВМФ России, чтобы совместно вносить вклад в поддержание мира и стабильности во всём мире.
В Минобороны КНР выразили надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил министр обороны Китая Ли Шанфу.

Он отметил, что ВМС Китая и ВМФ России поддерживают тесные контакты и постоянное взаимодействие.

«Надеемся, что стороны будут укреплять взаимодействие на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения, совместные патрулирования и совместные соревнования, расширять практическое сотрудничество в профессиональной сфере, чтобы совместно вносить позитивный вклад в защиту мира и стабильности в регионе и во всём мире», — приводит его слова оборонное ведомство КНР.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Китая Ли Шанфу встретился с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым в Пекине.

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