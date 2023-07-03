В Минобороны КНР выразили надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России

Китай надеется на расширение сотрудничества с ВМФ России, чтобы совместно вносить вклад в поддержание мира и стабильности во всём мире.

Об этом заявил министр обороны Китая Ли Шанфу.

Он отметил, что ВМС Китая и ВМФ России поддерживают тесные контакты и постоянное взаимодействие.

«Надеемся, что стороны будут укреплять взаимодействие на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения, совместные патрулирования и совместные соревнования, расширять практическое сотрудничество в профессиональной сфере, чтобы совместно вносить позитивный вклад в защиту мира и стабильности в регионе и во всём мире», — приводит его слова оборонное ведомство КНР.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Китая Ли Шанфу встретился с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым в Пекине.