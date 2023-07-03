Глава Минобороны Китая встретился с главкомом ВМФ России в Пекине
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
«Китай готов работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого двумя главами государств, и постоянно обогащать значение китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнёрства координации для новой эры», — говорится в заявлении Минобороны КНР.
В Пекине ожидают, что стороны продолжат укреплять связи на всех уровнях и расширять практическое сотрудничество в профессиональных областях.
В свою очередь, Евменов отметил, что Россия придает большое значение укреплению отношений между военными обеих стран и готова поддерживать координацию с Китаем.
7 июня ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Минобороны России опубликовало видео совместного патрулирования российских ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К в Азиатско-Тихоокеанском регионе.