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Глава Минобороны Китая встретился с главкомом ВМФ России в Пекине

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Глава Минобороны Китая Ли Шанфу встретился с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым в Пекине.
Глава Минобороны Китая встретился с главкомом ВМФ России в Пекине
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Китай готов работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого двумя главами государств, и постоянно обогащать значение китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнёрства координации для новой эры», — говорится в заявлении Минобороны КНР.

В Пекине ожидают, что стороны продолжат укреплять связи на всех уровнях и расширять практическое сотрудничество в профессиональных областях.

В свою очередь, Евменов отметил, что Россия придает большое значение укреплению отношений между военными обеих стран и готова поддерживать координацию с Китаем.

7 июня ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Минобороны России опубликовало видео совместного патрулирования российских ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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