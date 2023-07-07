Украина подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнёрству
Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото.
«Украина подала заявку на присоединение к ТТП», — отметил он.
Отмечается, что заявка будет рассмотрена в ходе министерской встречи стран — участниц ВПСТТН, которая 16 июля пройдёт в Новой Зеландии.
Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинский лидер не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, если Киев не получит приглашения к членству.