Украина подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнёрству

Украина подала заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото.

«Украина подала заявку на присоединение к ТТП», — отметил он.

Отмечается, что заявка будет рассмотрена в ходе министерской встречи стран — участниц ВПСТТН, которая 16 июля пройдёт в Новой Зеландии.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинский лидер не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, если Киев не получит приглашения к членству.