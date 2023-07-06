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Президент Финляндии заявил, что уход финских компаний из России не дал никаких результатов

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Абсолютно все финские компании ушли с российского рынка, но это не дало никакого результата. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
Президент Финляндии заявил, что уход финских компаний из России не дал никаких результатов
  • Gettyimages.ru

«Что касается санкций... ни одна финская компания не ведёт деятельность в России», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Ниинистё, данный механизм неэффективен.

Ранее член французского Нацсобрания Ги Брику обратился к правительству страны по поводу последствий антироссийских санкций для Франции.

В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что ограничения наносят ущерб некоторым французским компаниям. В частности, экспорт самолётов и авиационного оборудования в Россию был практически прекращён, в результате чего объём поставок продукции данного сектора по сравнению с 2021 годом сократился на 84%.

Политолог Оленченко в беседе с RT поддержал заявление французского депутата о негативных последствиях санкций.

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