Президент Финляндии заявил, что уход финских компаний из России не дал никаких результатов
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«Что касается санкций... ни одна финская компания не ведёт деятельность в России», — приводит РИА Новости его слова.
По мнению Ниинистё, данный механизм неэффективен.
Ранее член французского Нацсобрания Ги Брику обратился к правительству страны по поводу последствий антироссийских санкций для Франции.
В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что ограничения наносят ущерб некоторым французским компаниям. В частности, экспорт самолётов и авиационного оборудования в Россию был практически прекращён, в результате чего объём поставок продукции данного сектора по сравнению с 2021 годом сократился на 84%.
Политолог Оленченко в беседе с RT поддержал заявление французского депутата о негативных последствиях санкций.