Политолог Оленченко поддержал заявление французского депутата о негативных последствиях санкций

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Национального собрания Франции Ги Брику о негативных последствиях антироссийских санкций.

«Было бы хорошо, если бы они (французские депутаты. — RT) к этой мысли пришли раньше. То, что парламентарий наконец-то об этом вспомнил и спросил, хотелось бы надеяться, найдёт отклик и у других. На его месте я бы поставил вопрос о том, какие механизмы правительство предлагает для того, чтобы преодолеть последствия, и насколько уместно Франции увлекаться разного рода антироссийскими санкциями, созданием трудностей для собственного населения. Тем более что Франция — это та страна, где сейчас проходят, я бы сказал, систематические протестные движения», — отметил Оленченко.

По его словам, антироссийские санкции наносят больше вреда самой Европе, нежели России. При этом «производители» рестрикций это тоже хорошо понимают.

«Им не хочется признаваться в этом. Во-первых, они принимали все эти санкции впопыхах, а во-вторых, это было недальновидно. И по этим двум причинам происходит «феномен бумеранга». То есть те трудности, которые Европа хотела создать российской экономике, в итоге проявляются у неё более масштабно и глубоко», — подчеркнул аналитик.

Ранее член Нацсобрания Ги Брику обратился к правительству страны по поводу последствий антироссийских санкций для Франции.

В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что ограничения наносят ущерб некоторым французским компаниям. В частности, экспорт самолётов и авиационного оборудования в Россию был практически прекращён, в результате чего объём поставок продукции данного сектора в эту страну по сравнению с 2021 годом сократился на 84%.

«Между тем эти рычаги санкционного влияния оказывают эффект на всю экономику страны в целом, и в особенности — на промышленный сектор. Запрет на такие поставки ставит под угрозу само выживания производителей продукции с высокой добавленной стоимостью, благодаря которым развиваются передовые технологии», — заявил политик.

Он подчеркнул, что санкции оборачиваются негативными последствиями, которые затрагивают суверенитет и независимость Франции.

Брику также поинтересовался, насколько масштабную поддержку планирует оказать правительство компаниям на фоне «такого серьёзного экономического ущерба».

23 июня Евросоюз согласовал очередные санкции против России. 11-й пакет ограничений затрагивает RT Balkan, более 100 физических и юридических лиц, несколько иностранных компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. ЕС также расширил перечень запрещённых к ввозу в Россию товаров.