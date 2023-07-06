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Первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией могут появиться к концу июля

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Первые безвизовые туристические группы между Китаем и Россией планируют запустить к концу июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией могут появиться к концу июля
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что представители Китая проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений.

«Исходя из этого, первые безвизовые туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов прокомментировал ситуацию в туротрасли на фоне санкций и снижения зарубежного турпотока.

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