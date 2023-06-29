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В Союзе турагентств спрогнозировали рост зарубежного турпотока в Россию за счёт стран Азии

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Президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов прокомментировал ситуацию в туротрасли на фоне санкций и снижения зарубежного турпотока.
В Союзе турагентств спрогнозировали рост зарубежного турпотока в Россию за счёт стран Азии
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«Многие пытаются переориентироваться на внутренний туризм, но именно что пытаются. Перейти с выездного туризма на внутренний достаточно сложно: слишком большая конкуренция, требуются новые финансовые вложения в рекламу. Некоторые прибегают к так называемому блогер-туризму, когда в путешествие отправляется небольшая группа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, несмотря на потерю турпотока из стран Европы, у России остаётся много туристов из Китая и Индии.

«Я думаю, что в скором времени мы вернёмся к тем же объёмам, которые были», — спрогнозировал Голов.

Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двух человек обойдётся в 30 тыс. рублей.

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