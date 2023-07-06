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Кабмин Финляндии одобрил бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян

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Правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз.
Кабмин Финляндии одобрил бессрочное сохранение ограничений на въезд для россиян
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина.

«Правительство принимает принципиальное решение о руководящих принципах сохранения ограничений на въезд граждан Российской Федерации в целях обеспечения международных отношений Финляндии», — говорится в сообщении.

Ранее российский МИД объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

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