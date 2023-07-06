Президент Финляндии предупредил о возможности закрытия генконсульства России в Турку

Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о возможности закрытия генконсульства России в Турку в ответ на решение Москвы о закрытии финского дипучреждения в Санкт-Петербурге.

Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

По словам Ниинистё, Хельсинки готовит ответные действия.

«Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку», — заявил финский лидер.

Российский МИД объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.

Такая мера принята в связи с конфронтационными шагами финской стороны.