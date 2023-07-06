Президент Финляндии предупредил о возможности закрытия генконсульства России в Турку
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Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.
По словам Ниинистё, Хельсинки готовит ответные действия.
«Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку», — заявил финский лидер.
Российский МИД объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.
Такая мера принята в связи с конфронтационными шагами финской стороны.