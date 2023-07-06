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Вучич заявил, что запросит заседание СБ ООН из-за угрозы безопасности

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Сербия запросит экстренное заседание СБ ООН из-за угрозы безопасности граждан в Косове, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич заявил, что запросит заседание СБ ООН из-за угрозы безопасности
  • Gettyimages.ru

По словам Вучича, сербский народ «прижат к стене», в связи с чем он будет просить о срочной беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «в любой точке планеты Земля».

«Сразу после этого разговора Сербия впервые запросит срочное заседание Совета Безопасности ООН... Мы будем просить срочные меры, а именно — чтобы Совбез потребовал от KFOR немедленного прекращения деятельности приштинских структур», — цитирует Вучича ТАСС.

Кроме того, сербский лидер запросит демилитаризации всех вооружённых албанских формирований.

Ранее Вучич предположил, что украинская армия попытается активизировать контрнаступление к саммиту НАТО в Вильнюсе, на этом фоне власти самопровозглашённой Республики Косово начнут гонения на сербов.

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