Европейская ракета Ariane 5 вывела на орбиту два спутника в ходе последнего пуска

Европейская ракета Ariane 5 успешно вывела на орбиту в ходе своего последнего пуска два спутника.

Трансляция пуска ведётся в YouTube-канале компании — оператора космических запусков Arianespace.

«Ракета-носитель вывела на орбиту немецкий спутник связи Heinrich Hertz Satellitе и французский военный спутник Syracuse 4B», — передаёт ТАСС.

Отмечается, что старт ракеты состоялся 6 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

При этом ранее пуск переносился несколько раз из-за технических неисправностей и неблагоприятных погодных условий.

В декабре 2022 года ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру с тремя спутниками.