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В ЮАР в результате утечки газа погибли более 20 человек

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По меньшей мере 24 человека погибли на севере ЮАР в ночь на 6 июля в результате утечки газа.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил официальный представитель службы по чрезвычайным ситуациям столичной провинции Гаутенг Уильям Нтлади.

«На территории незаконного поселения вблизи города Боксбург произошла утечка газа, содержавшего азот», — сказал он.

По данным агентства, баллон находился во дворе одного из домов и все, кто находился вблизи баллона, погибли.

Отмечается, что азот использовался для незаконной добычи полезных ископаемых.

Ранее три человека скончались в результате отравления парами септика в Волгоградской области.

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