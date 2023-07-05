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Песков не подтвердил данные о предостережении Си Цзиньпина Путину по ядерному оружию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил данные Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы предостерегал российского лидера Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.
Песков не подтвердил данные о предостережении Си Цзиньпина Путину по ядерному оружию
  • РИА Новости

Газета Financial Times писала, что якобы данный вопрос обсуждался в ходе визита Си Цзиньпина в российскую столицу в марте 2023 года.

«Нет, я не могу этого подтвердить», — сказал Песков журналистам.

По его словам, суть переговоров президента России и председателя КНР изложена в документах, которые были приняты по результатам их встречи.

Ранее Владимир Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его 70-летия.

Глава государства также напомнил о мартовском визите лидера КНР в Россию, отметив, что это придало «мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».

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