Песков не подтвердил данные о предостережении Си Цзиньпина Путину по ядерному оружию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил данные Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы предостерегал российского лидера Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.

Газета Financial Times писала, что якобы данный вопрос обсуждался в ходе визита Си Цзиньпина в российскую столицу в марте 2023 года.

«Нет, я не могу этого подтвердить», — сказал Песков журналистам.

По его словам, суть переговоров президента России и председателя КНР изложена в документах, которые были приняты по результатам их встречи.

Ранее Владимир Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его 70-летия.

Глава государства также напомнил о мартовском визите лидера КНР в Россию, отметив, что это придало «мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».