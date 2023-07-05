Песков не подтвердил данные о предостережении Си Цзиньпина Путину по ядерному оружию
- РИА Новости
Газета Financial Times писала, что якобы данный вопрос обсуждался в ходе визита Си Цзиньпина в российскую столицу в марте 2023 года.
«Нет, я не могу этого подтвердить», — сказал Песков журналистам.
По его словам, суть переговоров президента России и председателя КНР изложена в документах, которые были приняты по результатам их встречи.
Ранее Владимир Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его 70-летия.
Глава государства также напомнил о мартовском визите лидера КНР в Россию, отметив, что это придало «мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».