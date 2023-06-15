Путин в поздравлении Си Цзиньпину назвал его другом и пожелал здоровья и успехов
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«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая», — сказано в послании российского президента.
Он назвал китайского лидера другом и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.
Глава государства также напомнил о мартовском визите главы КНР в Россию, который придал «мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».