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Путин в поздравлении Си Цзиньпину назвал его другом и пожелал здоровья и успехов

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Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его 70-летия.
Путин в поздравлении Си Цзиньпину назвал его другом и пожелал здоровья и успехов
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая», — сказано в послании российского президента.

Он назвал китайского лидера другом и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Глава государства также напомнил о мартовском визите главы КНР в Россию, который придал «мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».

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