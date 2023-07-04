Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) признала действия ЧВК «Вагнер» террористическими.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ считает, что действия Группы Вагнера… могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям», — приводит РИА Новости текст резолюции.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон отложит введение новых санкций против ЧВК «Вагнер», поскольку не хочет создавать впечатление солидаризации с одной из сторон ситуации с попыткой вооружённого мятежа в России.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что не считает позицию США по санкциям против ЧВК «Вагнер» сменой подхода.