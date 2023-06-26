Лавров не считает позицию США по санкциям против ЧВК «Вагнер» сменой подхода

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что не считает позицию США по санкциям против ЧВК «Вагнер» сменой подхода.

«Я не думаю, что это смена подхода со стороны США. Это просто лишнее подтверждение того, что подход США зависит от того, что конкретно на данном конкретном этапе Соединённым Штатам нужно от того или иного внешнего игрока», — сказал он.

Он напомнил, что Вашингтон уже не раз проявлял полнейшую ангажированность в связи с украинским кризисом. Лавров добавил, что США ведут войну руками украинцев против Российской Федерации.

«И если вы помните, ещё несколько лет назад, накануне, по-моему, подписания Минских договорённостей, такие структуры, как полк «Азов»*, были в Конгрессе США помечены как террористические. И было чётко записано, что американская помощь, которая оказывается Украине, не должна распространяться на эти террористические структуры. Всё это забыто. Давным-давно уже этот «Азов» реабилитирован», — заявил глава МИД России.

По его словам, всё поддаётся тем самым правилам, по которым Запад живёт сам и хочет, чтобы все остальные тоже по ним жили.

«Правилам, которые ничего общего не имеют ни с международным правом, ни с законами любой, даже в том числе западной страны», — сказал Лавров.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон отложит введение новых санкций против ЧВК «Вагнер», поскольку не хочет создавать впечатление солидаризации с одной из сторон ситуации с попыткой вооружённого мятежа в России.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.