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В ЦПВС сообщили, что совместные учения России и Сирии начинаются с 5 июля

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Россия и Сирия проведут с 5 июля совместные учения по отработке совместных действий авиации, сил и средств ПВО и РЭБ. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
В ЦПВС сообщили, что совместные учения России и Сирии начинаются с 5 июля
  • globallookpress.com

Отмечается, что учения продлятся шесть суток.

«В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения», — приводит РИА Новости слова Гуринова.

Он подчеркнул, что Россия выразила обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полётами беспилотных летательных аппаратов так называемой «Международной антитеррористической коалиции», возглавляемой США.

«В течение суток зафиксировано девять случаев нарушений», — добавил Гуринов.

Накануне возглавляемая Соединёнными Штатами «коалиция» 14 раз за день нарушила меморандум по безопасности полётов в Сирии.

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