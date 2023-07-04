В ЦПВС сообщили, что совместные учения России и Сирии начинаются с 5 июля
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Отмечается, что учения продлятся шесть суток.
«В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения», — приводит РИА Новости слова Гуринова.
Он подчеркнул, что Россия выразила обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полётами беспилотных летательных аппаратов так называемой «Международной антитеррористической коалиции», возглавляемой США.
«В течение суток зафиксировано девять случаев нарушений», — добавил Гуринов.
Накануне возглавляемая Соединёнными Штатами «коалиция» 14 раз за день нарушила меморандум по безопасности полётов в Сирии.