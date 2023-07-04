В ЦПВС сообщили, что совместные учения России и Сирии начинаются с 5 июля

Россия и Сирия проведут с 5 июля совместные учения по отработке совместных действий авиации, сил и средств ПВО и РЭБ. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

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