Замминистра обороны России Фомин обсудил вопросы ВТС с главой военной делегации из Кувейта
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Об этом информирует Минобороны России.
«В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в заявлении.
Кроме того, в ходе переговоров стороны указали на важность наращивания нормативно-правовой базы в военной сфере.
Также Фомин и аль-Харби обменялись мнениями по вопросам безопасности в регионе.
В январе стало известно, что Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении эмиратом российских танков.