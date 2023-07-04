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Замминистра обороны России Фомин обсудил вопросы ВТС с главой военной делегации из Кувейта

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Заместитель главы Министерства обороны России Александр Фомин обсудил в Москве возможности развития в сфере военного и военно-технического сотрудничества с главой военной делегации Кувейта Фаввазом аль-Харби.
Замминистра обороны России Фомин обсудил вопросы ВТС с главой военной делегации из Кувейта
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует Минобороны России.

«В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе переговоров стороны указали на важность наращивания нормативно-правовой базы в военной сфере.

Также Фомин и аль-Харби обменялись мнениями по вопросам безопасности в регионе.

В январе стало известно, что Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении эмиратом российских танков.

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