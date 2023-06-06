Посол: Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков
- РИА Новости
«У кувейтской стороны есть некоторое оружие российского производства, такое как ракетные установки и бронетехника, были разговоры о сделке по поставке танков», — приводит РИА Новости слова Желтова.
Он отметил, что российская сторона открыта для любых запросов Кувейта.
Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что призыв главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса не тратить деньги на закупки российского оружия говорит о зависти на фоне роста популярности отечественного вооружения.