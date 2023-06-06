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Посол: Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков

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Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении эмиратом российских танков, заявил российский посол в Кувейте Владимир Желтов.
Посол: Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков
  • РИА Новости

«У кувейтской стороны есть некоторое оружие российского производства, такое как ракетные установки и бронетехника, были разговоры о сделке по поставке танков», — приводит РИА Новости слова Желтова.

Он отметил, что российская сторона открыта для любых запросов Кувейта.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что призыв главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса не тратить деньги на закупки российского оружия говорит о зависти на фоне роста популярности отечественного вооружения.

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