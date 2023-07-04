Эксперт Фёдорова назвала большим событием для Ирана вступление страны в ШОС

Кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Конечно, это очень большое события и для Ирана, и для Шанхайской организации сотрудничества. Иран давно стремился стать полноценным, полнокровным членом ШОС. Надо сказать, что путь к этому был не такой простой. Особенно усилилось желание Ирана в последние годы, так что президент Раиси очень многое для этого сделал. Что даст Ирану членство в ШОС? В первую очередь — обрести экономические связи между странами, которые входят в эту организацию. У Ирана и так прекрасные отношения и экономически развитые контакты с Китаем, с Российской Федерацией, некоторыми другими странами ШОС, но теперь это даст новый толчок развитию этих связей», — пояснила эксперт.

Она добавила, что Иран является одной из крупнейших стран в мире по запасам газа, сопоставимые объёмы запасов данного ресурса есть только у Российской Федерации.

«И совместные действия таких двух стран, конечно, создадут очень важные условия для облегчения взаимодействия этих стран на мировом газовом рынке. Поэтому надо только приветствовать (вступление Ирана в ШОС. — RT), Иран проводит достаточно независимую политику, очень важно, что такая страна присоединяется и устанавливает более тесные отношения со странами этой организации», — заключила собеседница RT.

Ранее сообщалось, что ШОС выпустила декларацию о выдаче Ирану полноправного членства в организации.