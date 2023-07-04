В США сообщили, что отследили полёт четырёх российских самолётов у Аляски
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«NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолёта, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 3 июля 2023 года», — говорится в сообщении командования в Twitter.
В США заявили, что российские самолёты не нарушали американского или канадского воздушного пространства и потому эти действия не рассматриваются как угроза.
В мае сообщалось, что истребители NORAD поднимались в воздух из-за полёта шести российских самолётов у Аляски.