В США сообщили, что отследили полёт четырёх российских самолётов у Аляски

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Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило об отслеживании полётов российских военных самолётов у Аляски 3 июля.
В США сообщили, что отследили полёт четырёх российских самолётов у Аляски
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk

«NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолёта, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 3 июля 2023 года», — говорится в сообщении командования в Twitter.

В США заявили, что российские самолёты не нарушали американского или канадского воздушного пространства и потому эти действия не рассматриваются как угроза.

В мае сообщалось, что истребители NORAD поднимались в воздух из-за полёта шести российских самолётов у Аляски.

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