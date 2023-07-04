Лукашенко призвал к сопряжению форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества призвал к сопряжению форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС.
Лукашенко призвал к сопряжению форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Как отметил глава Белоруссии, западные страны цепляются «за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов» и в этих своих попытках всячески стараются сдержать развитие неугодных им государств, используя для этого, в том числе, санкции. 

«Чтобы этому эффективно противостоять, Белоруссия активно продвигает идею глобального развития. Мы последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнёрства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения (КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнёрами СНГ), так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лукашенко уже высказывал мнение, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.

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