Президент Таджикистана призвал разработать концепцию расширения ШОС

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил разработать концепцию расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на среднесрочную перспективу.

Соответствующее предложение он высказал на саммите Совета глав государств — членов ШОС.

«С учётом возрастающего интереса широкого круга стран и организаций в получении статуса в ШОС считаем, что настало время подумать о разработке концепции дальнейшего расширения организации на среднесрочную перспективу», — заявил Рахмон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о приверженности Шанхайской организации сотрудничества формированию справедливого и многополярного миропорядка.

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