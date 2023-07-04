Президент Таджикистана призвал разработать концепцию расширения ШОС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил разработать концепцию расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на среднесрочную перспективу.

Соответствующее предложение он высказал на саммите Совета глав государств — членов ШОС.

«С учётом возрастающего интереса широкого круга стран и организаций в получении статуса в ШОС считаем, что настало время подумать о разработке концепции дальнейшего расширения организации на среднесрочную перспективу», — заявил Рахмон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о приверженности Шанхайской организации сотрудничества формированию справедливого и многополярного миропорядка.