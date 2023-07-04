В ФРГ не исключили беспорядки в стране по аналогии с Францией

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Правоохранительные органы ФРГ допускают возможность начала беспорядков в стране по аналогии с Францией.
В ФРГ не исключили беспорядки в стране по аналогии с Францией
  • AP

Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на заявление председателя Профсоюза германской полиции Йохена Копельке.

«В определённых регионах ФРГ подобные беспорядки тоже возможны, потому что и в Германии наблюдается рост неприятия демократии, государства и его власти», — говорится в материалах издания.

Отмечается, что горожанам сложно приспособиться к изменениям на рынке труда и цифровизации.

По словам главы Социальной ассоциации Германии Михаэлы Энгельмайер, многие чувствуют себя социально ущемлёнными.

Ранее сообщалось, что французская полиция за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек в ходе беспорядков.

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил, что на его дом было совершено нападение, его жена и ребёнок получили ранения.

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