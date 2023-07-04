Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала атаку беспилотниками очередным актом терроризма киевского режима.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма», — написала она в Telegram.

По её словам, осуществляемые киевским режимом попытки терактов совершаются с применением западного оружия или же вооружения, купленного на деньги Запада, что превращает происходящее в акты международного терроризма.

В связи с этим, как отметила представитель МИД, мировое сообщество должно принять, что Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН, финансируют террористический режим.

Ранее сообщалось, что средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещё один сбили в Калужской области. Позднее поступила информация о ликвидации силами ПВО ещё двух БПЛА в Новой Москве.

В связи с произошедшим мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после данных атак украинских беспилотников.