Захарова назвала атаку беспилотниками очередным актом терроризма киевского режима

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала атаку беспилотниками очередным актом терроризма киевского режима.
Захарова назвала атаку беспилотниками очередным актом терроризма киевского режима
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма», — написала она в Telegram.

По её словам, осуществляемые киевским режимом попытки терактов совершаются с применением западного оружия или же вооружения, купленного на деньги Запада, что превращает происходящее в акты международного терроризма.

В связи с этим, как отметила представитель МИД, мировое сообщество должно принять, что Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН, финансируют террористический режим.

Ранее сообщалось, что средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещё один сбили в Калужской области. Позднее поступила информация о ликвидации силами ПВО ещё двух БПЛА в Новой Москве.

В связи с произошедшим мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после данных атак украинских беспилотников.

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