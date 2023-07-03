Захарова: процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО проведена в нарушение её устава
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Её заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение Устава Организации и в обход действующих Правил процедуры Генконференции», — заявила Захарова.
Она уточнила, что процедура была проведена без тщательной проработки всех связанных с этим ключевых вопросов, в частности в отношении полного погашения США своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет Организации.
Ранее на внеочередной сессии генеральной конференции ЮНЕСКО большинство представителей стран-членов проголосовали за возвращение США в состав организации.