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Захарова: процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО проведена в нарушение её устава

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что процедура восстановления членства Соединённых Штатов в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации.
Захарова: процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО проведена в нарушение её устава
  • Gettyimages.ru

Её заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение Устава Организации и в обход действующих Правил процедуры Генконференции», — заявила Захарова.

Она уточнила, что процедура была проведена без тщательной проработки всех связанных с этим ключевых вопросов, в частности в отношении полного погашения США своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет Организации.

Ранее на внеочередной сессии генеральной конференции ЮНЕСКО большинство представителей стран-членов проголосовали за возвращение США в состав организации.

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