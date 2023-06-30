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Большинство стран — членов ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

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На внеочередной сессии генеральной конференции ЮНЕСКО большинство представителей стран-членов проголосовали за возвращение США в состав организации.
Большинство стран — членов ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на коммюнике организации.

За возвращение США отдали свои голоса 132 представителя, 15 воздержались, шесть стран (в том числе Россия, Китай, Иран и Сирия) проголосовали против.

Отмечается, что для повторного вступления страны в ЮНЕСКО нужно было собрать 95 голосов.

Как пишет ТАСС, США вернутся в ЮНЕСКО на условиях постепенного погашения долга.

Согласно тексту принятой резолюции, Соединённые Штаты Америки не оплатили задолженность из-за независящих от страны обстоятельств. Также было принято решение о приостановлении действия ряда положений внутреннего регламента генконференции из-за задолженности США.

В 2017 году во время президентства Дональда Трампа Вашингтон покинул ЮНЕСКО.

11 июня 2023 года стало известно, что Соединённые Штаты уведомили ЮНЕСКО о решении возобновить членство в организации.

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