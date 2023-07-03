ЦАХАЛ: израильские военные обнаружили взрывчатку в подвале мечети в Дженине
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Об этом заявили в армейской пресс-службе.
Как передаёт сообщение РИА Новости, солдаты обыскали подвальный этаж мечети, в котором забаррикадировались вооружённые нападавшие, и обнаружили две ямы, где были взрывные устройства, оружие и военная амуниция, связанные с террористическими организациями.
Ранее сообщалось, что Израиль несколько раз наносил удары с воздуха по объектам террористов и вооружённым боевикам в лагере беженцев Дженин.