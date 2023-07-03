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МИД Ирана: членство Тегерана в ШОС выгодно для обеих сторон

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Принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон.
МИД Ирана: членство Тегерана в ШОС выгодно для обеих сторон
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Членство Ирана в ШОС отвечает интересам обеих сторон — как Ирана, так и организации и её членов», — приводит слова Канаани агентство Fars.

Он отметил, что интеграция Ирана «может усилить ценность ШОС как важной региональной организации».

Ранее глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о прогрессе в вопросе вступления в ШОС Белоруссии и Ирана.

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