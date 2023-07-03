МИД Ирана: членство Тегерана в ШОС выгодно для обеих сторон
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Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«Членство Ирана в ШОС отвечает интересам обеих сторон — как Ирана, так и организации и её членов», — приводит слова Канаани агентство Fars.
Он отметил, что интеграция Ирана «может усилить ценность ШОС как важной региональной организации».
Ранее глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о прогрессе в вопросе вступления в ШОС Белоруссии и Ирана.