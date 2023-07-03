В Париже погиб пожарный при попытке потушить подожжённые в ходе беспорядков автомобили

Во Франции сообщили о гибели пожарного, который пытался потушить подожжённые в ходе ночных беспорядков в Париже автомобили.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на МВД Франции.

«24-летний французский пожарный погиб при тушении пожара на подземной автостоянке к северу от Парижа», — сказал глава ведомства Жеральд Дарманен.

Французская полиция ночью задержала 157 человек, участвовавших в беспорядках.

Ранее сообщалось, что почти 45 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками.