В Париже погиб пожарный при попытке потушить подожжённые в ходе беспорядков автомобили
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Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на МВД Франции.
«24-летний французский пожарный погиб при тушении пожара на подземной автостоянке к северу от Парижа», — сказал глава ведомства Жеральд Дарманен.
Французская полиция ночью задержала 157 человек, участвовавших в беспорядках.
Ранее сообщалось, что почти 45 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками.