Около 360 тысяч человек на юго-западе Японии получили объявление об эвакуации из-за ливней

Около 360 тысяч человек в городе Кумамото, главном административном центре одноимённой префектуры на острове Кюсю, получили рекомендации эвакуироваться из-за ливней.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что из-за продолжающихся ливней в городе резко возросла опасность разлива реки.

«Ситуация оценивается как четвертый уровень опасности из пяти возможных», — говорится в сообщении.

Такое же предупреждение ранее получили 145 тыс. человек в трёх префектурах Ойта, Кумамото и Фукуока на острове Кюсю.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней.

Несколько дней назад около 500 тыс. человек пострадали из-за наводнений в Индии.