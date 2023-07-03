Около 360 тысяч человек на юго-западе Японии получили объявление об эвакуации из-за ливней
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что из-за продолжающихся ливней в городе резко возросла опасность разлива реки.
«Ситуация оценивается как четвертый уровень опасности из пяти возможных», — говорится в сообщении.
Такое же предупреждение ранее получили 145 тыс. человек в трёх префектурах Ойта, Кумамото и Фукуока на острове Кюсю.
Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней.
Несколько дней назад около 500 тыс. человек пострадали из-за наводнений в Индии.