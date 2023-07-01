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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней

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В Приморском крае МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей с грозами и порывами ветра.

«Штормовое предупреждение... вечером 1 июля, в первой половине ночи 2 июля местами ожидаются сильные ливни (30 мм и более за час и менее), очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее», — говорится в заявлении.

Уточняется, что местами будут грозы, при которых порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.

Ведомство призвало людей отказаться от поездок за пределы населённых пунктов в связи с непогодой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.

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